Построен новый корпус омского интерната для инвалидов

В Омске завершено строительство нового корпуса дома-интерната для проживания и реабилитации людей с инвалидностью. Двухэтажное здание готово к запуску в эксплуатацию.

Возведение корпуса началось немногим более двух лет назад. Проект обошелся областному и федеральному бюджетам в общей сложности в 549,3 млн руб.

По данным портала правительства Омской области, комнаты с санузлом рассчитаны на два-три человека. Площадь спортзала составляет 300 кв. м, в тренажерном зале установлено спортивно-реабилитационное оборудование.

«На первом этаже нового корпуса размещено отделение милосердия на 40 человек, на втором этаже – комнаты для 60 самостоятельно проживающих», – рассказал также вице-премьер регионального правительства - министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Фото: портал правительства Омской области