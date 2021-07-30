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Построен новый корпус омского интерната для инвалидов

Главная Экономика
Омск
14:22 30 Июля 2021
строительство, инвалиды, здание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске завершено строительство нового корпуса дома-интерната для проживания и реабилитации людей с инвалидностью. Двухэтажное здание готово к запуску в эксплуатацию.

Возведение корпуса началось немногим более двух лет назад. Проект обошелся областному и федеральному бюджетам в общей сложности в  549,3 млн руб.

По данным портала правительства Омской области, комнаты с санузлом рассчитаны на два-три человека. Площадь спортзала составляет 300 кв. м, в тренажерном зале установлено спортивно-реабилитационное оборудование.

«На первом этаже нового корпуса размещено отделение милосердия на 40 человек, на втором этаже – комнаты для 60 самостоятельно проживающих», – рассказал также вице-премьер регионального правительства - министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Фото: портал правительства Омской области

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