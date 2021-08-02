Главред ИнфоШОС.Ру: «Криптовалюты будут обретать все большую ценность»

Международный валютный фонд (МВФ) заявил об опасности признания биткоина национальной валютой. Свои опасения финансовый институт высказал после того, как в июне Сальвадор стал первым государством в мире, которое признало биткоин официальным платежным средством.

По мнению экспертов МВФ, статус законного платежного средства у цифровых валют может привести к нестабильным ценам. Кроме того, он угрожает борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а майниг криптовалют наносит существенный вред экологии.

Главный редактор портала ИнфоШОС.Ру Леонид Ковачич в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа отметил, что подобные заявления МВФ не могут остановить развитие криптовалют.

«Уже сейчас формируется структура: национальные цифровые валюты против традиционных криптовалют. И, собственно, криптовалюты так и будут развиваться как альтернатива общепринятым государственным финансовым системам. Соответственно, все больше будет укрепляться роль «крипты» как кризисного актива. Мы будем наблюдать обратную зависимость между стабильностью традиционных финансовых рынков и рынком криптовалют. С учетом того, что по мере развития национальных цифровых валют анонимность транзакций (вследствие сокращения доли наличного оборота) будет снижаться, криптовалюты будут обретать все большую ценность», - заявил эксперт.

Как писали Sibnovosti.ru, в последнее время в Иркутской области зарегистрированы несколько краж оборудования для майнинга.

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