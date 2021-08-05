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В Омской области распределили средства на благоустройство по нацпроекту

Главная Экономика
Омск
12:27 5 Августа 2021
благоустройство, проект, территория
Автор: Sibnovosti.ru
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Благоустройство территорий в семи населенных пунктах пройдет в Омской области в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». В общей сложности на все работы выделено 342,7 млн руб.

Распределение средств утверждено правительством региона. По его данным, 300 млн руб. из этой суммы получит областной центр. В Исилькуль и Тару направят по 10 млн руб., в Калачинский район - 8 млн руб., в Называевский и Тюкалинский - по 6 млн руб. Еще 2,67 млн руб. получит Красноярское городское поселение Любинского района.

Территории для благоустройства были определены в ходе голосования, в котором приняли участие 111 тыс. жителей Омской области. Оно прошло с 26 апреля по 30 мая. В Омске в 2022 году благоустройство коснется пл. Лицкевича, сквера Панфилова, Старозагородной рощи, городского сада и территории вдоль ул. Моторной и пр. Сибирского.

Фото: портал правительства Омской области

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