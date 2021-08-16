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В Омской области в конце года сдадут «Валуевскую» ГРС

Главная Экономика
Омск
11:30 16 Августа 2021
газ, строительство, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительство газораспределительной станции (ГРС) «Валуевская» в Омской области завершится к концу 2021 года. Это позволит обеспечить газом семь населенных пунктов Тюкалинского района.  

Сроки были названы в ходе рабочей поездки на объект омского губернатора Александра Буркова. Внутрипоселковые сети в этих населенных пунктах были проведены еще в 2018 году.

ГРС строится в рамках региональной программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. Подрядчиком выступает компания «Сервисгазавтоматика».

«Следующий шаг - прокладка трубопровода протяженностью 98 км, который соединит ГРС «Налимовская» и ГРС «Валуевская» с ГРС «Называевская» и позволит обеспечить газом село Налимово и всю северную часть Называевска», - рассказал о перспективах газификации портал правительства Омской области.

Как писали Sibnovosti.ru, осенью 2020 года были отключены от газа несколько населенных пунктов на севере Омской области. Это произошло из-за истощения Тевризского газоконденсатного месторождения. Тогда было принято решение приступить к проектированию газопровода от рабочего поселка Большеречье до города Тара.

Фото: портал правительства Омской области

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