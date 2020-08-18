В Омске хотят открыть летний кинотеатр

Летний кинотеатр планируется создать в Омске. Предполагается, что он будет открыт на берегу реки Оми.

О планах создания кинотеатра на открытом воздухе сегодня сообщила мэр Оксана Фадина. Она проинспектировала ход благоустройства площадки у Музыкального театра.

«Опора с экраном будет установлена у Комсомольского моста и экран будет развернут к лавочкам, стоящим на другом берегу. Посмотрели расстояние, просчитали, чтобы это было комфортно глазу, и вид города тоже был красивым», - рассказала она.

Комсомольский мост соединяет берега Оми у Театральной площади. Ширина русла составляет здесь около 60 м.

Фото: электронный справочник 2ГИС