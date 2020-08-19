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Федеральная премьера фильма «Человек за кадром» на телеканале «Продвижение»

Главная Культура
Омск
10:43 19 Августа 2020
телеканал, премьера, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
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22 августа в 18:00 на телеканале «Продвижение» состоится федеральная премьера документального фильма «Человек за кадром» о Евгении Богатыреве.

Герой фильма - автор и режиссер более 120 документальных фильмов, лауреат международных кинофестивалей, автор более десяти книг о выдающихся советских и российских спортсменах. С 2000-го года по настоящее время представляет Россию в Международной федерации спортивного кино и телевидения. Действительный член Евразийской академии телевидения. Член Союза кинематографистов России как кинодраматург, член Международной ассоциации спортивной прессы, член российской Гильдии неигрового кино и телевидения. Главный редактор журнала «Физкультура и спорт», старейшего в России издания о спорте и здоровом образе жизни.

Нет в нашей жизни события более яркого и захватывающего, чем Олимпийские игры. В эти дни спортивный мир должен был чествовать героев олимпийских баталий в Токио 2020 г. Но они пройдут скорее всего будущим летом там же. А пока на спортивных аренах затишье, давайте обсудим болевые точки современного спорта... Предлагаем сделать это вместе с известным спортивным журналистом, драматургом, кинорежиссером Евгением Богатыревым, который в большинстве своих работ о людях спорта предпочитает оставаться за кадром. Как утверждал его учитель мэтр российской кинодокументалистики Владимир Федорович Коновалов, спорт в интерпретации Богатырева – с драмами и разочарованиями, победами и рекордами, с кодексом чести, в чем-то созвучным олимпийским идеалам Пьера Кубертена, это - островок романтики, чудом уцелевший в наш прагматичный век…

Режиссеры - Светлана Харчевина и Николай Малецкий. Производство продюсерского центра «Динамо» и кинокомпании ВИБ-Фильм 2020 г.

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал. Создан в 2014 году, вещает в более чем 190 городах РФ, технический охват - 25 миллионов человек. Победитель всероссийских и международных телевизионных конкурсов, в том числе дважды -  «ТЭФИ-Регион». В сетке вещания – отечественные и зарубежные сериалы, документалистика, кинохиты, детские рубрики, а также значительный объем программ собственного производства. Телеканал «Продвижение» распространяется на всей территории РФ через 5 спутников связи, в кабельной и эфирной аналоговой средах вещания в 53 регионах страны и на крупнейших ОТТ-платформах.

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