Телепремьера документального фильма «35 зим» - история театра мод «ОбраZ» на телеканале «Продвижение»

23 августа в 18:00 на телеканале «Продвижение» состоится телепремьера документального фильма «35 зим. История театра мод "ОбраZ"».

«35 зим» – документальный фильм о театре мод «ОбраZ» – визитной карточке кафедры «Дизайн костюма» Института Дизайна и технологий ОмГТУ. Картина рассказывает о том, как создавалась известная в мире омская школа дизайна и кем определялись глобальные модные тренды с восьмидесятых до нулевых годов. Истории стоявших у истоков самого модного омского театра, и тех, кто сегодня продвигает дизайн костюма и мышления на евразийском пространстве.

Автор фильма Татьяна Шкирина была в «ОбраZе» в течение всего юбилейного года и записала 30 интервью. Участие в съемках фильма приняли те, кто когда-то стоял у истоков самого модного омского театра, создавая первые постановки в 80-х годах прошлого века в актовом зале Омского технологического института, и те, кто вместе с «образовцами» сегодня ездит на гастроли по городам России и Европы. Каждый герой - неповторимый образ, и за каждым театральным перформансом необычного театра - своя история и идея.

Премьера фильма состоялась на закрытом показе в Международном пресс-центре «МКР-Медиа» 24 декабря 2019 года. Показ фильма предварял перформанс от «нового» «ОбраZа» - часть небольшого спектакля о том, что мир сегодня погружается в «цифру».