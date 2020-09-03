«Проект 123/19» телеканала "Продвижение" и TV BRICS вернется в эфир с 5 сентября

"Проект 123/19", совместный проект телеканала "Продвижение" и TV BRICS, вернется в новом телевизионном сезоне 2020-2021 и будет посвящен истории и современному состоянию кинематографа в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).

Каждый выпуск состоит из двух частей: интервью с экспертом и специального приложения, в котором представлены телевизионные премьерные показы фильмов режиссеров из стран БРИКС - «Проекта 123/19 P.S.».

Гости проекта - режиссеры, критики, актеры и члены жюри международных фестивалей из стран БРИКС.

В новых эпизодах проекта вы познакомитесь с киноведом, главным редактором портала «Кино-театр.ру» Жаном Просяновым, режиссером, председателем индийско-российского сообщества кинематографистов Венкатешом Кумаром и многими другими именитыми представителями международной киноиндурстии.

Россия будет представлена анимацией Ильи Власова, короткометражными фильмами молодых режиссеров - участников международных и российских киносмотров Юрия Шарова, Ирины Семушкиной, Ивана Захаренко, Евгения Корчагина, Александры Артемьевой, Елены Дубковой.

Новый телесезон откроют два эпизода, которые выйдут в эфир телеканала «Продвижение» 5 и 6 сентября.

В первом эпизоде сценарист и режиссер Борис Гуц расскажет про фестивальное кино и про то, как оно важно для молодого кинематографиста. В специальном приложении эпизода состоятся всероссийские телевизионные премьеры короткометражных, анимационных работ молодых режиссеров.

А во втором эпизоде эксперт из Бразилии, Маркус Магальяэс, сооснователь крупнейшего фестиваля анимации в Латинской Америке Anima Mundi, расскажет историю бразильской анимации.

"Проект 123/19" будет выходит в эфире с 5 сентября по выходным в 18:00.