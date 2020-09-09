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Документальный фильм TV BRICS «Неизвестный Сталинград» стал призером международного фестиваля

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Омск
19:49 9 Сентября 2020
кино, фестиваль, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
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Картина создана TV BRICS совместно с партнерами в ЮАР - Moja Media. Документальная кинолента снималась специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автор картины (Анастасия Шкитина) и режиссер (Андрей Гула) пригласили для участия в фильме ветеранов войны из Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Их осталось немного, и они рассказали свои живые истории тех лет.

Ключевые для стран БРИКС битвы сравнивают с боями советских воинов за Сталинград. Например, оборону Шанхая в Китае датский журналист и писатель Питер Хармсен назвал Сталинградом на Янцзы, а Кохимскую битву в Индии знают, как Восточный Сталинград. Битве при Эль-Аламейне в Африке часто приписывают сходство со сталинградской. В качестве эксперта в фильме выступает редактор Центра исторических исследований Индии Рана Чхина, которая назвала свою дочь в честь советской партизанки Зои Космодемьянской.

В конце августа фильм «Неизвестный Сталинград» был представлен на VII Международном фестивале патриотического кино «Защитники Отечества» и получил награду в номинации «Лучший документальный фильм». Кроме россиян, свои работы показали коллективы из Казахстана, Беларуси, Украины, Ирана, Сербии, Молдовы, Испании, Франции.

Посмотреть картину Unknown Stalingrad зритель может на официальном сайте TV BRICS и на YouTube.

Фильм также доступен на английском языке на сайте в Индии Muralikrishnan Chinnadurai Mediacorporation (партнер TV BRICS). Также телепремьера состоялась на платформе Moja Media в ЮАР.

Справка: TV BRICS - это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнерах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. Материалы для 5 стран выпускаются на четырех языках - русском, английском, китайском и португальском.

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