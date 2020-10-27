На «Омск Здесь» стартует новое шоу о молодых музыкантах

На Youtube-канале «Омск Здесь» 29 октября выйдет первый выпуск нового проекта об омских музыкантах - «Стереоклуб». В каждом выпуске приглашенные артисты будут не только исполнять свои песни, но также беседовать с ведущим — Максом Ракетой — на музыкальные и околомузыкальные темы. Всего запланировано 10 выпусков по 20 минут.

Не смотря на советскую стилистику проекта, в выпусках будут представлены современные жанры: поп, инди, электроника, акустика и другие. Молодые омские музыканты представляют исключительно авторские композиции.

Первыми гостями «Стереоклуба» станут музыкант Игорь Кутасевич с проектом Acne King и певица Дарья Рыжиковая.



Программа будет выходить каждый четверг с 29 октября на YouTube-канале "Омск Здесь".