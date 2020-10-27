27 октября
Омск
погода +3 °C
76.44
 
€ 90.45
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

На «Омск Здесь» стартует новое шоу о молодых музыкантах

Главная Культура
Омск
12:44 27 Октября 2020
музыка, программа, омск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На Youtube-канале «Омск Здесь» 29 октября выйдет первый выпуск нового проекта об омских музыкантах - «Стереоклуб». В каждом выпуске приглашенные артисты будут не только исполнять свои песни, но также беседовать с ведущим — Максом Ракетой — на музыкальные и околомузыкальные темы. Всего запланировано 10 выпусков по 20 минут.

Не смотря на советскую стилистику проекта, в выпусках будут представлены современные жанры:  поп, инди, электроника, акустика и другие. Молодые омские музыканты представляют исключительно авторские композиции.

Первыми гостями «Стереоклуба» станут музыкант Игорь Кутасевич с проектом Acne King и певица Дарья Рыжиковая.

Программа будет выходить каждый четверг с 29 октября на YouTube-канале "Омск Здесь".

Культура / НОВОСТИ

Пресс-конференция "Сибирская этника" ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16 Октября 2020 г.
В рамках пресс-конференции состоится выступление театра "ОбраZ".
Новости Омска: Пресс-конференция «Культпоход: что ждет зрителей?» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Культпоход: что ждет зрителей?» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

10 Сентября 2020 г.
В ней принимают участие руководители омских театров и кинотеатров
Новости Омска: Документальный фильм TV BRICS «Неизвестный Сталинград» стал призером международного фестиваля

Документальный фильм TV BRICS «Неизвестный Сталинград» стал призером международного фестиваля

9 Сентября 2020 г.
Картина была показана на фестивале патриотического кино
Новости Омска: «Проект 123/19» телеканала "Продвижение" и TV BRICS вернется в эфир с 5 сентября

«Проект 123/19» телеканала "Продвижение" и TV BRICS вернется в эфир с 5 сентября

3 Сентября 2020 г.
Гости проекта - режиссеры, критики, актеры и члены жюри международных фестивалей из стран БРИКС.
Новости Омска: Телепремьера документального фильма «35 зим» - история театра мод «ОбраZ» на телеканале «Продвижение»

Телепремьера документального фильма «35 зим» - история театра мод «ОбраZ» на телеканале «Продвижение»

20 Августа 2020 г.
Картина рассказывает о том, как создавалась омская школа дизайна
Новости Омска: Федеральная премьера фильма «Человек за кадром» на телеканале «Продвижение»

Федеральная премьера фильма «Человек за кадром» на телеканале «Продвижение»

19 Августа 2020 г.
Показ состоится 22 августа в 18:00
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омскую область максимально переводят на удаленку

Омскую область максимально переводят на удаленку

24 Октября 2020 г.
Губернатор обсудил положение дел с муниципалитетами
Новости Омска: Омский «Авангард» проиграл в Санкт-Петербурге

Омский «Авангард» проиграл в Санкт-Петербурге

27 Октября 2020 г.
Эмиль Галимов сделал хет-трик, а Алексея Емелина удалили до конца матча
Новости Омска: На севере Омской области улетучивается газ

На севере Омской области улетучивается газ

27 Октября 2020 г.
Все больше населенных пунктов остаются без газоснабжения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru