В период самоизоляции отмечен рост аудитории электронных книг и аудиокниг, рассказал в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев.

«Период самоизоляции способствовал приросту аудитории и даже после снятия ограничений. Например, выручка от продаж аудиокниг в приложениях «ЛитРес» на платформе Android выросла на 67% в первом полугодии 2020 года.

В период самой самоизоляции выручка флагманского сервиса «ЛитРес» от продаж через сайт litres.ru и мобильные приложения выросла на 52% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (конец марта – начало мая). Самый высокий рост показали продажи аудиокниг в мобильном приложении «ЛитРес: Слушай!». На платформе Android рост составил 90%, а на iOS — 68% в сравнении с предыдущим годом. Посещаемость сайта litres.ru в течение карантина также продолжала расти. Например, в апреле трафик составил более 25,3 млн пользователей, что на 49% больше, чем в прошлом году в то же время. Количество установок приложений ЛитРес в апреле 2020 года выросло на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Популярность онлайн-сервисов растет с каждым годом, эта тенденция сохраняется и после снятия режима самоизоляции. Цифровые книги также остаются одним из ключевых драйверов книжного рынка, как и прогнозировалось ранее. Активное развитие рынка электронных и аудиокниг — глобальная тенденция последних лет. Карантин лишь усилил ее. Например, в 2019 году он вырос на 35% по сравнению с 2018 годом, его емкость превысила 6,5 млрд рублей, доля в общем рынке продукции книгоиздания, за исключением учебной литературы, превысила 10%», - отметил генеральный директор группы компаний «ЛитРес», являющейся крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ.

По словам Сергея Анурьева, с 1 сентября по 27 октября наибольшей популярностью пользовались книги «Безупречная репутация» Александры Марининой, «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина (включая аудиоформат), «Мир и Война» Бориса Акунина (включая аудиоформат), «Прежде чем иволга пропоет» Елены Михалковой, «Подсознание может все» Джона Кехо (в аудиоформате), «Расширить сознание легально» Владислава Гайдукевича, «Просто Маса» Бориса Акунина (в аудиоформате) и «Sapiens. Краткая история человечества» Юваль Ной Харрари (в аудиоформате).

«Интересно, что Виктор Пелевин и Борис Акунин заняли лидирующие позиции ещё в конце летнего периода и продолжают оставаться в топе продаж на текущий момент. Книга Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» вышла в сервисе эксклюзивно одновременно с бумажным форматом, роман Бориса Акунина «Мир и Война» появился в ЛитРес до выхода в бумаге», - заявил Сергей Анурьев.

Как отмечает эксперт, период пандемии способствовал приросту аудитории и в крупнейшем книжном сервисе по подписке MyBook.

«Количество новых пользователей (регистраций) с января по сентябрь 2020 года выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Количество платящей аудитории с января по сентябрь 2020 года выросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Если говорить непосредственно о периоде самоизоляции, то MyBook в апреле пользователи стали в 3,5 раза активнее добавлять к себе в аккаунт книги и начинать их чтение и прослушивание, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, а выручка в это время выросла в два раза. Аудитория за период карантина также значительно увеличилась: количество пользователей в апреле выросло на 314% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Самой успешной для MyBook стала последняя неделя марта с 23 по 29 число: она показала рост по выручке к предыдущей неделе на 20% и увеличила количество новых пользователей на 200% за аналогичный период», - рассказал Сергей Анурьев.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

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