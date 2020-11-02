«Ночь искусств» на «Омск Здесь»

3 ноября в 19:00 на YouTube-канале «Омск Здесь» выйдет проект, посвященный всероссийской акции «Ночь искусств». Вместе с ведущей Мариной Лариковой зрители посетят три объекта омской культурной жизни: библиотеку им. А. С. Пушкина, литературный музей имени Ф. М. Достоевского и Омский драматический театр «Галерка».

Все семь лет своего существования «Ночь искусств» восхищала омичей возможностью побывать за кулисами театров, заглянуть в музейные архивы и познакомиться с настоящими писателями. Сегодня, когда в мире бушует вирус, нам всем рекомендовано соблюдать меры безопасности и беречь своих близких, проведение такого мероприятия стало настоящим вызовом, который приготовила нам сама жизнь. Тема «Ночи искусств» 2020 так и звучит: «Жизнь как искусство».

«Ночь искусств» откроет вступительное слово от министра культуры Омской области Трофимова Юрия Викторовича.

Первая остановка - библиотека Пушкина, где заведующая Центром книжных памятников библиотеки Лариса Григорьевна Пономарева, познакомит нас с уникальным экспонатом - «Евангелие Достоевского», тираж которой составил всего 100 экземпляров, два из которых издатели привезли в Омск.

В трехтомный комплект «Евангелие Ф. М. Достоевского» вошли факсимиле личного экземпляра Нового Завета Ф. М. Достоевского со всеми пометами великого писателя и православного мыслителя, исследования и комментарии ученых, дано подробное описание отражений Евангельского Слова в текстах Достоевского, раскрыто значение Евангелия в его жизни и творчестве.

Следующая площадка «Ночи искусств» - это Омский государственный литературный музей имени Ф. М. Достоевского. Зрители станут свидетелями театрализованного интервью самого коменданта острога, майора Алексея Федоровича де Граве, который расскажет о времени пребывания Достоевского в Омске и о жизни арестантов.

Еще одна точка «Ночи искусств» - драматический театр «Галерка», где зрителей встретят ангелы-хранители театра. Они проведут экскурсию, показывая не только те, помещения, которые знакомы каждому посетителю театра, но и скрытые от посторонних глаз: репетиционный зал и склад декораций. Они же и завершат «Ночь искусств» и попрощаются со зрителями.