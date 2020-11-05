Три проекта телеканала «Продвижение» стали финалистами «ТЭФИ-Регион»

2 ноября 2020 года в Нальчике были определены финалисты XIX Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион».

С 31 октября по 3 ноября 2020 года в столице Кабардино-Балкарской Республики проходил полуфинал главного телевизионного конкурса страны. Всего было 500 работ, но в финал «ТЭФИ-Регион» - 2020 вышло 60 проектов в 20 номинациях по двум тематическим направлениям «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание», а также три работы в номинации «Красная зона».

Проекты телеканала «Продвижение» были отмечены в трех номинациях: «программа для детей», «телевидение и жизнь: специальный проект» и «оператор телевизионной программы».

Так, в номинации «Программа для детей» второй год подряд финалистом становится программа «#Кембыть», придуманная и снятая учениками детской школы телевидения телеканала «Продвижение». Это телевизионное шоу, позволяющее взрослым попробовать себя в профессии мечты детства. В этом году 15-летняя автор и ведущая Соня Волкова рассказала историю о том, как парикмахер пробует себя на ресторанной кухне.

В номинации «Телевидение и жизнь: специальный проект» в финал вышел документальный фильм телеканала «Продвижение» «Самое дорогое» - о проблемах лейкоза и жизни бывших пациентов отделения гематологии Омской областной детской клинической больницы, снятый в этом году журналистом Татьяной Шкириной.

Также на всероссийском уровне была отмечена операторская работа - Артак Мурадян, старший оператор телеканала «Продвижение», получил диплом финалиста за съемки в проекте «Мама в деле».

- Приятно выходить на сцену трижды подряд, - отметила исполнительный продюсер и руководитель детской школы телевидения телеканала «Продвижение» Светлана Друковская, забирая на церемонии третий диплом финалиста. – Вижу в этом добрый знак. Это позволяет надеяться, что из Калуги мы привезем с собой «золотого мужчину».

Имена обладателей Золотых Орфеев – победителей «ТЭФИ-Регион» этого года будут названы в Калуге, в конце 2020-го.