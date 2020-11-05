Пресс-конференция «Сибирская этника»: итоги всероссийского фестиваля дизайна и искусств» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция «Сибирская этника»: итоги всероссийского фестиваля дизайна и искусств».
В пресс-конференции принимают участие руководитель «Омской Арт-резиденции», директор Всероссийского фестиваля дизайна и искусств «Сибирская этника» Эмма Васильева (по видеосвязи); обладатель гран-при «Сибирской этники – 2020» Станислав Чураков; член оргкомитета фестиваля, доцент кафедры «Дизайн костюма» ОмГТУ Юлия Герасимова; стилист, основатель бренда luk.the.luk, соучредитель концептуального магазина «ТОЧКА» Ульяна Исаенко; дизайнер, основатель марки «ALEXANDER BOGDANOV», эксперт «Сибирской этники» Александр Богданов.
В рамках пресс-конференции пройдет показ моделей финалистов Всероссийского конкурса дизайнеров "Сибирская этника" при участии МТМ «ОбраZ».
Фото: «Омская Арт-резиденция»