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Пресс-конференция «Сибирская этника»: итоги всероссийского фестиваля дизайна и искусств» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Культура
Омск
11:54 5 Ноября 2020
пресс-конференция, фестиваль, дизайн
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция «Сибирская этника»: итоги всероссийского фестиваля дизайна и искусств».

В пресс-конференции принимают участие руководитель «Омской Арт-резиденции», директор Всероссийского фестиваля дизайна и искусств «Сибирская этника» Эмма Васильева (по видеосвязи); обладатель гран-при «Сибирской этники – 2020» Станислав Чураков; член оргкомитета фестиваля, доцент кафедры «Дизайн костюма» ОмГТУ Юлия Герасимова; стилист, основатель бренда luk.the.luk, соучредитель концептуального магазина «ТОЧКА» Ульяна Исаенко; дизайнер, основатель марки «ALEXANDER BOGDANOV», эксперт «Сибирской этники» Александр Богданов.  

В рамках пресс-конференции пройдет показ моделей финалистов Всероссийского конкурса дизайнеров "Сибирская этника" при участии МТМ «ОбраZ».

Фото: «Омская Арт-резиденция»

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