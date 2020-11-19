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В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу о значении «Повести временных лет»

Главная Культура
Омск
08:52 19 Ноября 2020
книга, встреча, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В 34-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем книгу Марка Алешковского «Повесть временных лет. Из истории создания и редакционной переработки» с историком, писателем, лауреатом премии «Русский Букер» 2016 года Петром Алешковским.

Подчеркиваем непреходящее значение ценнейшего памятника культуры восточнославянских народов, лежащий в основе русской письменности и истории; сравниваем новгородское и южнорусское летописание; анализируем принципиальные отличия московской и санкт-петербургской исторических школ - в очередном выпуске проекта «Встречи с издателем». 

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