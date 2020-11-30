Пресс-конференция «Международный музыкальный онлайн-проект «Симфония дружбы» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная международному музыкальному онлайн-проекту «Симфония дружбы».
О проекте рассказывают представители АНО «Центр межнационального развития» Николай Савенко и Анна Коржакова, директор Омской филармонии Ирина Лапшина, дирижер Детского камерного оркестра Чеченской филармонии Валерий Хлебников, режиссер Московского армянского театра Слава Степанян, главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев и главный дирижер Омского камерного оркестра Григорий Вевер.