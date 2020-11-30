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Пресс-конференция «Международный музыкальный онлайн-проект «Симфония дружбы» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Культура
Омск
15:59 30 Ноября 2020
пресс-конференция, музыка, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная международному музыкальному онлайн-проекту «Симфония дружбы».

О проекте рассказывают представители АНО «Центр межнационального развития» Николай  Савенко и Анна Коржакова, директор Омской филармонии Ирина Лапшина, дирижер Детского камерного оркестра Чеченской филармонии Валерий Хлебников, режиссер Московского армянского театра Слава Степанян, главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев и главный дирижер Омского камерного оркестра Григорий Вевер.

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