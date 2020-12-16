Пресс-конференция «Международный культурный экопроект «Русский квадрат» ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла пресс-конференция «Международный культурный экопроект «Русский квадрат».
В числе спикеров Эмма Васильева - идеолог Омской Арт-резиденции, член союза дизайнеров России, директор Международного культурного экопроекта «Русский квадрат»; Дмитрий Маевский - врио ректора ОмГТУ, доцент, кандидат экономических наук; Светлана Кашуба - менеджер проектов Омской Арт-резиденции, руководитель Молодежного театра мод «ОбраZ»; Андрей Машанов - заслуженный художник РФ, председатель Омского регионального отделения Союза художников России, эксперт Международного культурного экопроекта «Русский квадрат».