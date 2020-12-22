Финал кавер-шоу «Песня на песню» состоится в Концертном зале Омской филармонии

12 января в 19:00 в Концертном зале Омской филармонии состоится новогодний гала-концерт кавер-шоу «Песня на песню». Победители каждого выпуска выступят с их самыми яркими музыкальными номерами. Будут подведены итоги проекта и вручены главные призы — 50 и 100 тысяч рублей!

Благодаря проекту «Песня на песню» впервые на одной сцене соберутся самые яркие музыкальные коллективы Омска, которые выступят в разных музыкальных жанрах: от классики до рока. Специальные гости – солист театра «Геликон-опера», участник шоу «Голос» Дмитрий Янковский с проектом «NeoClassiс» (Москва) и Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, композитор Григорий Гладков (Москва).

Участники подарят зрителям новогоднее настроение, исполнив кавер-версии любимых новогодних композиций. А сами зрители смогут стать частью финального выпуска кавер-шоу «Песня на песню», который выйдет в эфире телеканала «Продвижение» в Омске.

Кавер-шоу «Песня на песню» - это проект, в котором между собой соревнуются музыкальные команды Омска. Каждый выпуск посвящен определенному жанру музыки: джаз, рок, фолк, диско, рок-н-ролл, камерная музыка и другие.

Билеты можно приобрести в кассах Омской филармонии и на сайте https://www.omfil.ru. Количество билетов ограничено. Успей стать участником этого масштабного события!

Напоминаем, что кавер-шоу «Песня на песню» вышло 24 октября на телеканале «Продвижение» в Омске. В январе 2021 состоится новогодний гала-концерт. Выпуски можно посмотреть на YouTube и в официальной группе ВКонтакте.