Омский цирк снова заработает с 6 февраля

Омский государственный цирк возобновит свою работу 6 февраля. Решение об этом приняло руководство ФКП «Росгосцирк».

Сообщение о возобновлении работы цирка опубликовал портал правительства Омской области. По его данным, учреждение было закрыто около 10 месяцев.

«Мы возобновляем работу цирка программой продюсерского центра Гии Эрадзе «Песчаная сказка», которая отработала в марте 2020 года всего несколько спектаклей, успевших покорить омского зрителя своей зрелищностью», - сообщила директор Омского государственного цирка Елена Агафонова.

К сегодняшнему дню в регионе было зарегистрировано 34 355 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерла 1 тыс. пациентов. Ограничения в связи с пандемией введены в Омской области до конца января 2021 года.

Фото: портал правительства Омской области