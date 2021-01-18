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Омский цирк снова заработает с 6 февраля

Главная Культура
Омск
10:50 18 Января 2021
работа, цирк, директор
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский государственный цирк возобновит свою работу 6 февраля. Решение об этом приняло руководство ФКП «Росгосцирк».

Сообщение о возобновлении работы цирка опубликовал портал правительства Омской области. По его данным, учреждение было закрыто около 10 месяцев.

«Мы возобновляем работу цирка программой продюсерского центра Гии Эрадзе «Песчаная сказка», которая отработала в марте 2020 года всего несколько спектаклей, успевших покорить омского зрителя своей зрелищностью», - сообщила директор Омского государственного цирка Елена Агафонова. 

К сегодняшнему дню в регионе было зарегистрировано 34 355 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерла 1 тыс. пациентов. Ограничения в связи с пандемией введены в Омской области до конца января 2021 года.

Фото: портал правительства Омской области

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