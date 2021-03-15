Объявлен конкурс на капремонт омского ТЮЗа

В апреле определится подрядчик капремонта здания Омского областного театра юных зрителей. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта установлена в размере 432,5 млн руб. Работы должны быть завершены до сентября 2023 года.

«В ходе капитального ремонта строителям предстоит благоустроить прилегающую территорию, отремонтировать фасад, кровлю, внутренние помещения театра, заменить инженерные системы и оборудование, а зрительный зал превратить в один из самых современных в России», - сообщил портал правительства Омской области.

Отмечается также, что отдельные торги будут объявлены на закупку и установку технологического оборудования и на работу стройконтроля.

По данным областного правительства, во время работ ТЮЗ будет играть спектакли на других площадках. В частности, на сцене Дома актера.

Как писали Sibnovosti.ru, осенью 2018 года омский губернатор Александр Бурков договорился с занимавшим тогда пост министра культуры РФ Владимиром Мединским о том, что омский театр будет включен в федеральную программу модернизации региональных ТЮЗов.

Фото: портал правительства Омской области