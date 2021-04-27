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«Молодые звезды классической музыки». Пресс-конференция

Главная Культура
Омск
15:00 27 Апреля 2021
конкурсы, музыкант, концерты, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция с организаторами и участниками большого концертного тура «Молодые звезды классической музыки». Участники:

- Ирина Лапшина – директор Омской филармонии;

- Дмитрий Васильев - художественный руководитель, главный дирижер Омского академического симфонического оркестра;

- Эрик Мирзоян – участник концертного тура (кларнет, г. Москва);

- Дарья Терентьева – исполнительный продюсер проекта (г. Москва).

Напомним, с 3 апреля по 1 июня в городах России проходит большой концертный тур «Молодые звезды классической музыки». Концерты запланированы в городах: Нижний Новгород, Казань, Уфа, Красноярск, Новосибирск, Омск, Волгоград. Тур завершится грандиозным гала-концертом в московском Концертном зале «Зарядье». Участники – победители всероссийских и международных конкурсов: Юношеского конкурса им. П.И. Чайковского, «Щелкунчик», «Синяя птица», Astana Piano Passion и Grand Piano Competition.

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