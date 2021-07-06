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Пресс-конференция «Презентация Всероссийского театрального фестиваля «Литература» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Культура
Омск
13:59 6 Июля 2021
мкр, пресс-конференция, литература
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная презентации Всероссийского театрального фестиваля «Литература».

Представители Пятого театра рассказывают о том, как будет проходить театральный фестиваль в октябре этого года, какие омичей и участников фестиваля ждут новшества, озвучат афишу фестиваля.

Участники:

Илья Киргинцев, директор фестиваля, директор Пятого театра;

Максим Кальсин, художественный руководитель фестиваля;

Елена Мамонтова, PR-директор фестиваля;

Евгений Писарев, художественный руководитель Театра имени Пушкина (Москва, по видеосвязи).

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