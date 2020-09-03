В Омске решают судьбу дендросада

В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла пресс-конференция, посвященная судьбе памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад Г.И. Гензе». В министерстве экологии и природных ресурсов Омской области 3 сентября пройдут общественные слушания, посвящённые планам региональных властей по переводу большей части территории дендросада из статуса памятника природы в природный рекреационный комплекс.

Как отметил эколог, профессор Омского государственного университета путей сообщения Сергей Костарев, Минприроды аргументирует свою позицию тем, что существующий статус мешает благоустроить заброшенную часть дендросада – однако это не совсем так.

«Мы получаем ситуацию, когда чиновники годами не занимались этой частью дендросада, а теперь говорят: «Для того чтобы там навести порядок необходим иной статус». Что мешало и мешает следить за территорией сейчас? За эти годы природа сама нашла на этой части дендросада некий баланс, который нужно сохранять. В прошлом году была принята поправка, которая ввела особый вид особо охраняемой природной территории, которого просто нет в федеральном законодательстве – по сути, прикрытие для рекреационного парка. Да, этот статус не разрешает капитальные строения, но некапитальные строения там могут появиться – а это парковки, проезды и ангары, в которых может разместиться все, что угодно. Поэтому мы, прежде всего, бьёмся за сохранение статуса, который гарантирует, что дендросад не будет застроен», - высказался Сергей Костарев.

По мнению журналиста и активиста Елены Завьяловой, указанный участок можно использовать для расширения дендросада им. Гензе, который необходимо сохранять, чтобы не лишиться любимого поколениями омичей места отдыха.

«Сейчас мы видим, что часть бывшего совхоза «Декоративные культуры» застроена коттеджами, а на территории дендросада появился участок земли в частной собственности. Там действует развлекательный комплекс, проводятся массовые развлекательные мероприятия. Придумать развлекательный комплекс мог человек, который не знаком с историей Омска. Ведь в Старозагородной роще в 1917-1919 годы были массовые казни, это сотни убитых в ходе Гражданской войны. Как можно проводить там гуляния? Там установлены два мемориала – один у оврага, среди коттеджей, а второй у Лебединки, со стороны улицы Красный путь. Над вторым мемориалом в свое время работали лучшие художники и архитекторы своего времени, автором памятника стал Виктор Погодин. Сейчас это место хотят благоустроить, но оно не нуждается в кардинальной перестройке – достаточно провести ремонт», - отметила Елена Завьялова.

Активист Николая Родькина призвал омичей защитить дендросад с помощью петиции на портале change.org и участия в общественных слушаниях, которые для пущего эффекта можно посетить в одежде зеленого цвета.

«Власть должна видеть, что нам не все равно. Существующее положение о дендросаде в настоящий момент напрямую прописывает возможность благоустройства. Чем больше мы погружаемся в эту тему, тем больше вопросов возникает к министерству природных ресурсов и экологии. Активисты уже многое сделали и не собираются останавливаться, как бы кто этого не хотел. Даже рядовые омичи проявили себя просто потрясающе за последнюю неделю: искали информацию, проводили акции и намерены посетить слушания, чтобы задать неудобные вопросы», - рассказал Николай Родькин.

В комментарии для Международного пресс-центра МКР-Медиа правнучка агронома и лесовода Герберга Гензе Полина Мельникова отметила, что необходимо сделать все возможное для спасения уникального уголка природы в центре Омска.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа