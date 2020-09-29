В Омске зафиксировано превышение ПДК по сероводороду

В Омске зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций сероводорода. Жители жаловались на ухудшение самочувствия из-за едкого запаха. В Роспотребнадзоре официально подтверждают информацию об ухудшении экологической обстановки.

В выходные концентрация сероводорода на посту по ул. 4-я Поселковая составляла 2,96 ПДК. На посту контроля по ул. Дмитриева максимальная концентрация сероводорода составила 1,45 ПДК.

В Минприроде сообщили, что причиной повышения концентрации сероводорода стал режим неблагоприятных метеорологических условий в северо-западной промзоне Омска – установилась сухая и безветренная погода. В понедельник утром режим неблагоприятных метеоусловий сняли – экологическая ситуация должна стабилизироваться.