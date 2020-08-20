Алексей Навальный госпитализирован в Омске

Самолет компании «Сибирь», на котором из Томска в Москву летел блогер Алексей Навальный, совершил экстренную посадку в Омске. Навальный во время полета почувствовал себя плохо, в Омске его госпитализировали, сообщает ТАСС.

В аэропорту Омск-Центральный ТАСС подтвердили факт посадки самолета из-за плохого самочувствия пассажира, однако, не уточнили его фамилию.

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1) Александр Мураховский сообщил, что блогер находится в тяжелом состоянии в токсикореанимации.

Фото yandex.ru