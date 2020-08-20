20 августа
Омск
погода +13 °C
73.24
 
€ 87.4
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Алексей Навальный госпитализирован в Омске

Главная Происшествия
Омск
10:42 20 Августа 2020
омск, самолет, посадка, навальный, здоровье, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Самолет компании «Сибирь», на котором из Томска в Москву летел блогер Алексей Навальный, совершил экстренную посадку в Омске. Навальный во время полета почувствовал себя плохо, в Омске его госпитализировали, сообщает ТАСС.

В аэропорту Омск-Центральный ТАСС подтвердили факт посадки самолета из-за плохого самочувствия пассажира, однако, не уточнили его фамилию.

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1) Александр Мураховский сообщил, что блогер находится в тяжелом состоянии в токсикореанимации.

Фото yandex.ru

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Омска: ДТП с человеческими жертвами произошли в Омской области и Алтайском крае

ДТП с человеческими жертвами произошли в Омской области и Алтайском крае

17 Августа 2020 г.
В общей сложности погибли восемь человек
Новости Омска: В Омской области не прекращаются лесные пожары

В Омской области не прекращаются лесные пожары

10 Августа 2020 г.
В регионе за этот год произошло уже 460 лесных пожаров, их общая площадь составила более 12 тыс. га
Новости Омска: В Омской области усилился риск пожаров

В Омской области усилился риск пожаров

3 Августа 2020 г.
Это может привести к лесным и степным пожарам и возникновению чрезвычайных ситуаций.
Новости Омска: Уголовное дело возбуждено после вспышки COVID-19 в геронтологическом центре в Омске

Уголовное дело возбуждено после вспышки COVID-19 в геронтологическом центре в Омске

24 Июля 2020 г.
Оно расследуется по статье УК РФ о халатности
Новости Омска: Омского депутата подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами

Омского депутата подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами

14 Июля 2020 г.
Нурлан Картабаев помещен под домашний арест
Новости Омска: В Омске иномарка уходила от ДТП и въехала в торговую палатку

В Омске иномарка уходила от ДТП и въехала в торговую палатку

4 Июля 2020 г.
Пострадали восемь человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Федеральная премьера фильма «Человек за кадром» на телеканале «Продвижение»

Федеральная премьера фильма «Человек за кадром» на телеканале «Продвижение»

19 Августа 2020 г.
Показ состоится 22 августа в 18:00
Новости Омска: Иван Дворный: чемпион, заключенный, почетный гражданин в Америке

Иван Дворный: чемпион, заключенный, почетный гражданин в Америке

17 Августа 2020 г.
Иван Дворный: «Я понимаю, что, наверное, не прав, но в голове постоянно сидит: не играл бы я в баскетбол, пахал бы в ...
Новости Омска: Телепремьера документального фильма «35 зим» - история театра мод «ОбраZ» на телеканале «Продвижение»

Телепремьера документального фильма «35 зим» - история театра мод «ОбраZ» на телеканале «Продвижение»

20 Августа 2020 г.
Картина рассказывает о том, как создавалась омская школа дизайна
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru