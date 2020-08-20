Навальный госпитализирован в Омске

Самолет компании «Сибирь», на котором из Томска в Москву летел оппозиционер Алексей Навальный, совершил экстренную посадку в Омске. Навальный во время полета почувствовал себя плохо, в Омске оппозиционера госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», - написала она в Twitter.

В аэропорту Омск-Центральный ТАСС подтвердили факт посадки самолета из-за плохого самочувствия пассажира, однако, не уточнили его фамилию.

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