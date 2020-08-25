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Птичий грипп выявили уже в десяти районах Омской области

Главная Происшествия
Омск
10:11 25 Августа 2020
болезнь, птица, район
Автор: Sibnovosti.ru
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Птичий грипп распространяется в Омской области. Болезнь выявлена уже на территории 10 сельских районов региона.

В числе этих районов, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, Крутинский, Полтавский, Тюкалинский, Большереченский и др. Всего в 14 населенных пунктах.

Зараженная птица при этом отчуждается у владельцев и уничтожается. Уже отчуждено более 5,3 тыс. кур, 3 тыс. гусей, 2,4 тыс. уток и т. д.

«В настоящее время готовятся документы по определению стоимости 1 кг мяса по видам птицы. В течение 30 рабочих дней со дня отмены ограничительных мероприятий (карантина) граждане должны направить в министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области заявление о предоставлении компенсации», - пояснили в ведомстве.

По данным ТАСС, первый очаг птичьего гриппа выявили в Омской области 12 августа в Полтавском районе.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

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