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В Омске мальчик провалился в открытый люк

Главная Происшествия
Омск
09:56 3 Сентября 2020
травма, скр, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске ребенок упал в открытый канализационный люк. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Инцидент произошел 1 сентября. Люк, в который семилетний мальчик упал во время игры, находится у жилого дома на ул. 40 лет ракетных войск. Ребенка вытащили сверстники.

«В результате падения школьнику причинена травма головы, растяжение связок и другие телесные повреждения. Он был госпитализирован», - сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году власти Омска отдали распоряжение спилить острые пики на металлических заборах, ограждающих школьные территории. Такое решение было принято после того, как учащийся напоролся на штырь, когда пытался перебраться через забор гимназии №88.

Фото: сайт следственного управления СКР по Омской области

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