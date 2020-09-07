7 сентября
Омск
погода +8 °C
75.18
 
€ 89.04
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Омич отправится в колонию строгого режима за дачу взятки сотруднику ФСБ

Главная Происшествия
Омск
13:29 7 Сентября 2020
взятка, скр, приговор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Омич получил четыре года колонии строгого режима за дачу взятку сотруднику регионального управления ФСБ. Кроме того, он оштрафован на 1,4 млн руб.

Судебный процесс по делу Ашота Саргсяна завершился сегодня в одном из омских судов. О приговоре сообщили в региональном следственном управлении СКР.

«Следствием и судом установлено, что 28 декабря 2019 года подсудимый, действуя в интересах знакомого директора двух строительных фирм, находясь в своем автомобиле, лично дал взятку в размере 200 тыс. руб. сотруднику УФСБ России по Омской области за общее покровительство этим фирмам, а также за прекращение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов противоправной деятельности  при выполнении данными строительными фирмами муниципальных контрактов…», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется также, что взяткодателя задержали с поличным сразу после передачи денежных средств, которая проходила под контролем правоохранительных органов. Обвинение было предъявлено по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

По данным следственного управления, строительные фирмы, которые указаны в материалах дела, выполняли, в частности, дорожные работы в омском городе Калачинске в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: сайт следственного управления СКР по Омской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Омска: В Омске мальчик провалился в открытый люк

В Омске мальчик провалился в открытый люк

3 Сентября 2020 г.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о халатности
Новости Омска: Птичий грипп выявили уже в десяти районах Омской области

Птичий грипп выявили уже в десяти районах Омской области

25 Августа 2020 г.
В регионе готовят документы для выплаты компенсаций за уничтоженную птицу
Новости Омска: Алексей Навальный госпитализирован в Омске

Алексей Навальный госпитализирован в Омске

20 Августа 2020 г.
Самолет компании «Сибирь», на котором из Томска в Москву летел блогер, совершил экстренную посадку в Омске
Новости Омска: ДТП с человеческими жертвами произошли в Омской области и Алтайском крае

ДТП с человеческими жертвами произошли в Омской области и Алтайском крае

17 Августа 2020 г.
В общей сложности погибли восемь человек
Новости Омска: В Омской области не прекращаются лесные пожары

В Омской области не прекращаются лесные пожары

10 Августа 2020 г.
В регионе за этот год произошло уже 460 лесных пожаров, их общая площадь составила более 12 тыс. га
Новости Омска: В Омской области усилился риск пожаров

В Омской области усилился риск пожаров

3 Августа 2020 г.
Это может привести к лесным и степным пожарам и возникновению чрезвычайных ситуаций.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: В Омске 45 домов переданы в управление ООО «АртКлининг Домострой»

В Омске 45 домов переданы в управление ООО «АртКлининг Домострой»

2 Сентября 2020 г.
Собственники помещений не смогли выбрать управляющую организацию сами
Новости Омска: Омский «Авангард» победил в сибирском дерби в Подмосковье

Омский «Авангард» победил в сибирском дерби в Подмосковье

4 Сентября 2020 г.
Единственную шайбу в матче забил Рид Буше
Новости Омска: Новогодний вид Омска определит победитель конкурса

Новогодний вид Омска определит победитель конкурса

4 Сентября 2020 г.
Подать заявки на конкурс можно до 25 сентября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru