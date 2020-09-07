Омич отправится в колонию строгого режима за дачу взятки сотруднику ФСБ

Омич получил четыре года колонии строгого режима за дачу взятку сотруднику регионального управления ФСБ. Кроме того, он оштрафован на 1,4 млн руб.

Судебный процесс по делу Ашота Саргсяна завершился сегодня в одном из омских судов. О приговоре сообщили в региональном следственном управлении СКР.

«Следствием и судом установлено, что 28 декабря 2019 года подсудимый, действуя в интересах знакомого директора двух строительных фирм, находясь в своем автомобиле, лично дал взятку в размере 200 тыс. руб. сотруднику УФСБ России по Омской области за общее покровительство этим фирмам, а также за прекращение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов противоправной деятельности при выполнении данными строительными фирмами муниципальных контрактов…», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется также, что взяткодателя задержали с поличным сразу после передачи денежных средств, которая проходила под контролем правоохранительных органов. Обвинение было предъявлено по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

По данным следственного управления, строительные фирмы, которые указаны в материалах дела, выполняли, в частности, дорожные работы в омском городе Калачинске в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: сайт следственного управления СКР по Омской области