После ремонта трассы «Иртыш» похитили более 100 тонн гранулята

Злоумышленник в Омской области похитил сразу 117 т асфальтобетонного гранулянта. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Инцидент произошел в Калачинском районе. Асфальтобетонный гранулянт остался после ремонта участка автодороги Р-254 «Иртыш».

По данным управления МВД России по Омской области, мастер в дорожно-строительном управлении поручил водителям грузовых машин, работающим на том же участке, увезти и складировать гранулянт у гаражей своего знакомого в Калачинске.

«Подозреваемый признался сотрудникам полиции в содеянном и пояснил, что хотел уложить асфальт на прилегающей к дому территории», - рассказали в пресс-службе регионального главка полиции.

Гранулянт вернули дорожно-строительному управлению.

Фото: сайт управления МВД России по Омской области