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Авиарейс Москва-Омск вынужденно сел в Екатеринбурге

Главная Происшествия
Омск
11:53 9 Октября 2020
самолет, авиарейсы, посадка
Автор: Sibnovosti.ru
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Самолет авиакомпании  «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва-Омск, вынужденно сел в Екатеринбурге. Причина – отказ обогрева датчиков, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Девятого октября в 3.11 (1.11 мск) в аэропорту «Кольцово» произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот», следовавшее по маршруту Москва-Омск. На борту находилось 149 пассажиров и шесть членов экипажа. Предварительная причина посадки - отказ обогрева датчиков статики и динамики», - отмечается в сообщении.

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