Авиарейс Москва-Омск вынужденно сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва-Омск, вынужденно сел в Екатеринбурге. Причина – отказ обогрева датчиков, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Девятого октября в 3.11 (1.11 мск) в аэропорту «Кольцово» произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот», следовавшее по маршруту Москва-Омск. На борту находилось 149 пассажиров и шесть членов экипажа. Предварительная причина посадки - отказ обогрева датчиков статики и динамики», - отмечается в сообщении.