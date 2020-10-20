Омская прокуратура подтвердила загрязнение Оми сточными водами

Омская межрайонная природоохранная прокуратура направила в следственные органы результаты проверки сообщений о загрязнении реки Оми. Ее провели совместно со специалистами Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

По данным областной прокуратуры, поводом для проверки стали публикации в интернете. В них говорилось о загрязнении реки в результате сброса сточных вод из водовыпуска.

«По результатам лабораторных исследований проб воды установлено превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, анионных поверхностно-активных веществ, взвешенных веществ», - говорится в сообщении надзорного органа.

Следователям предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Как сообщал сайт «Омск Здесь», в июле этого года прокуратура обратила внимание на видеоролик, снятый блогером Владимиром Лифантьевым. На записи видно, как в Омь из трубы сливается некое вещество, предположительно вызывающее химическое загрязнение.

Фото: «Омск Здесь»