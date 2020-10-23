Находившегося в розыске омского застройщика доставили из Испании в Россию

Из Испании в Россию экстрадировали омского бизнесмена Владимира Дрокина. Он находился в розыске с 2011 года.

Предпринимателя доставили из Барселоны в Москву в сопровождении сотрудников Интерпола. Как сообщили в МВД России, на родине в отношении Владимира Дрокина с 2010 года возбуждено несколько уголовных дел. В частности, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупных размерах),

Согласно версии следствия, в 2005-2009 годах бизнесмен привлек для строительства многоквартирных домов свыше 600 млн руб. граждан и юрлиц. Затем эти деньги он похитил и растратил. Возглавляемая Владимиром Дрокиным строительная компания возводила в центре Омска элитный жилой комплекс «Золотые купола». В 2010 году арбитражный суд Омской области признал застройщика несостоятельным.

Как писали Sibnovosti.ru, испанские правоохранительные органы задержали директора ООО «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина еще в 2012 году.

В июне прошлого года в Санкт-Петербурге задержали председателя правления одного из омских жилищно-строительных кооперативов. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве и присвоении чужого имущества. По данным правоохранительных органов, председатель кооператива изымал из хозяйственного оборота вверенные ему денежные средства на строительство многоэтажного дома в Советском округе Омска. В результате в установленные сроки 38 граждан не получили оплаченные ими жилые помещения, а ущерб превысил 38 млн руб.

Фото: сайт МВД России