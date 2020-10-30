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Грузовой состав сбил «Газель» на переезде в Омске

Главная Происшествия
Омск
08:39 30 Октября 2020
погиб, скр, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупное ДТП произошло вчера в Омске. На железнодорожном переезде грузовой состав столкнулся с грузовым автомобилем «Газель».

Переезд ведет к одному из промышленных предприятий. Он расположен на ул. Доковской.

«42-летний водитель автомобиля на нерегулируемом железнодорожном переезде допустил столкновение с маневровым составом, состоящим из тепловоза и 20 вагонов, груженных щебнем, двигавшимся вагонами вперед», - изложил версию следствия сайт следственного управления СКР по Омской области.

В результате столкновения водитель автомобиля и пассажир скончались на месте происшествия. Еще одного пассажира доставили в больницу. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Фото: сайт следственного управления СКР по Омской области

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