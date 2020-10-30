Сотрудников Росгвардии в Омске задержали после получения взятки

Трое сотрудников Росгвардии в Омской области стали фигурантами уголовного дела, связанного с распространением наркотиков. Оно расследуется по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой) и ч. 2 ст. 228 (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

По данным следственного управления СКР по Омской области, 22 октября на ул. Заозерной в Омске двое гвардейцев получили в виде взятки 25 тысяч руб. Деньги, по версии следствия, им передали «за несообщение в компетентные органы о преступлении, непринятие мер к задержанию и привлечению к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств».

Гвардейцев задержали с поличным сотрудники регионального управления ФСБ и отделения собственной безопасности Росгвардии по Омской области. Затем в ходе обыска в гараже их командира взвода изъяли несколько свертков с наркотическими средствами общей массой около 70 гр. Следователи предполагают, что наркотики ранее были изъяты сотрудниками Росгвардии у граждан, причастных к их незаконному обороту.

Задержанные гвардейцы в настоящее время находятся под стражей, командир взвода – под домашним арестом.

Фото: сайт следственного управления СКР по Омской области