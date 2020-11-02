Бывший глава омского департамента приговорен к трем годам колонии

В Омске суд приговорил бывшего директора департамента имущественных отношений мэрии к трем годам исправительной колонии общего режима. Экс-чиновник был признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее наступление тяжких последствий).

Согласно сообщению прокуратуры региона, обвиняемый незаконно изъял из муниципальной собственности земельный участок площадью более 2 тыс. кв. м в интересах юрлиц по заведомо заниженной стоимости. Это нанесло ущерб муниципалитету в размере 9,2 млн руб.

Фамилия экс-чиновника в пресс-релизе прокуратуры не указывается. Сообщается, что на посту директора городского департамента он работал в 2012-2015 годы. Уголовное дело возбудили в 2018-м.

Как уточняет ТАСС, речь идет о Сергее Хорошилове. Он покинул свой пост в сентябре 2015 года. Как писал сайт «Омск Здесь», работа Сергея Хорошилова на посту руководителя департамента не раз вызывала критику со стороны тогдашнего мэра Вячеслава Двораковского.