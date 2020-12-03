Молодые фанаты омского «Иртыша» оказались экстремистами

Неформальное молодежное объединение фанатов омского футбольного клуба «Иртыш» признано экстремистской организацией. Решение о запрете ее деятельности принял Центральный районный суд областного центра.

О решении суда сообщила прокуратура Омской области. Ее руководитель подавал соответствующее административное исковое заявление. Фанатское объединение больше известно по названию «Иртыш Ultras». Но используются и другие - Irtysh Ultras, Brutal Jokers, Fluss Geboren.

«В судебном заседании установлено, что данное объединение является структурированной и управляемой организацией, участники которой, в том числе несовершеннолетние, неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности», - прокомментировали решение суда в надзорном ведомстве.

С этого сезона омский «Иртыш» выступает в Футбольной национальной лиге».

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