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Омский беспилотник пропал после приземления

Главная Происшествия
Омск
21:55 10 Декабря 2020
беспилотник, мвд, пропавшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания, занимающаяся разработкой и производством беспилотников в Омске, потеряла летательный аппарат. За помощью в его поиске она обратилась в полицию.

Обращение поступило в управление МВД России по Омску. По данным организации, пропажа случилась еще в ноябре, когда крупногабаритный беспилотник был запущен на территории Октябрьского округа для картографических съемок.

«Летательный аппарат некоторое время находился на нужной высоте, но из-за низкого уровня заряда аккумулятора приземлился, предположительно, у дома №9 по Космическому проспекту», - говорится в сообщении областного главка полиции.  

Беспилотный летательный аппарат имеет размах крыльев до 3 м, его стоимость составляет около 2 млн руб. Сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: страница управления МВД России по Омской области в соцсети «ВКонтакте»

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