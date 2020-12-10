Омский беспилотник пропал после приземления

Компания, занимающаяся разработкой и производством беспилотников в Омске, потеряла летательный аппарат. За помощью в его поиске она обратилась в полицию.

Обращение поступило в управление МВД России по Омску. По данным организации, пропажа случилась еще в ноябре, когда крупногабаритный беспилотник был запущен на территории Октябрьского округа для картографических съемок.

«Летательный аппарат некоторое время находился на нужной высоте, но из-за низкого уровня заряда аккумулятора приземлился, предположительно, у дома №9 по Космическому проспекту», - говорится в сообщении областного главка полиции.

Беспилотный летательный аппарат имеет размах крыльев до 3 м, его стоимость составляет около 2 млн руб. Сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: страница управления МВД России по Омской области в соцсети «ВКонтакте»