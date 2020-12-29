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Вынесен обвинительный приговор экс-руководителю омских судебных приставов

Главная Происшествия
Омск
11:01 29 Декабря 2020
приговор, суд, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
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Бывший руководитель управления федеральной службы судебных приставов Омской области Владимир Витрук приговорен к трем годам и одному месяцу колонии строгого режима. Решение принял Центральный районный суд Омска, завершивший сегодня рассмотрение его дела.

Владимир Витрук признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным прокуратуры Омской области, в 2018 году руководитель управления дал указания «не применять к должнику, в отношении которого было возбуждено более 130 исполнительных производств, меры принудительного исполнения в виде наложения ареста на имущество, а также о затягивании сроков исполнительных производств».

Кроме того, суд посчитал доказанным факт взятки в размере 200 тыс. руб. за решение вопроса о возвращении должнику изъятого автомобиля и снятии наложенных на транспортное средство ограничений.

В сообщении прокуратуры о приговоре отмечается, что вину фигурант дела не признал.

Как писали Sibnovosti.ru, уголовное дело в отношении Владимира Витрука было возбуждено в ноябре 2018 года. Спустя год он был отправлен в отставку.

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