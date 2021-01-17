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В Омске задержали грабителя, который нападал на пенсионерок

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Омск
17:21 17 Января 2021
происшествие, грабеж, дело, полиция, нападение, происшествия, пенсионеры, уголовное, разбойник, омск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С начала года стражи порядка в Омске стали получать сообщения о нападении на пенсионерок. Так, поздним вечером 9 января стало известно, что на остановке общественного транспорта на улице Крайняя на 57-летнюю женщину напал неизвестный. Он пытался отобрать сумку, но у него этого не получилось, после чего он нанес ей несколько ударов канцелярским ножом, которые порезали сумку и шубу. На крик потерпевшей прибежали прохожие и нападавший скрылся.

Однако 13 января на улице Малиновского было зарегистрировано похожее разбойное нападение на 67-летнюю жительницу Советского округа. Злоумышленник также ударил ножом по сумке, ничего не украв. Однако на этот раз потерпевшая запомнила лицо разбойника и его приметы, сообщив их полицейским.

Сотрудники убойного отдела смогли оперативно задержать подозреваемого через два часа после преступления, причем он находился в соседнем дворе. Нападавшим оказался 51-летний местный житель, который ранее был судим за грабеж. Следователи возбудили уголовное дело по 162 статье УК РФ – «Разбой».      

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