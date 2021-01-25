25 января
Омск
погода -22 °C
74.36
 
€ 90.41
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Вынесен приговор матери погибшего после избиения ребенка

Главная Происшествия
Омск
11:06 25 Января 2021
ребенок, мать, суд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Омской области вынесен приговор матери, чей ребенок скончался после того, как его избил сожитель женщины. 24-летняя жительница села Пресновка Оконешниковского района получила 550 часов обязательных работ.

Уголовное дело расследовалось по ст. 125 (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). События, которые легли в его основу, произошли в июле 2020 года.

«Подсудимая, зная о том, что ее пьяный сожитель нанес мальчику несколько ударов кулаком и ногой в живот за то, что ребенок не слушался, причинив тяжелую травму живота с разрывом внутренних органов, не оказала помощи трехлетнему сыну и не вызвала скорую помощь, а просто уложила ребенка спать, не обращая внимание на его жалобы. Ночью мальчик скончался», - рассказали в следственном управлении СКР по Омской области.

Кроме того, суд ограничил женщину в родительских правах. Троих ее детей, самому старшему из которых пять лет, отправили в детский дом.

По данным ведомства, Сергей Лавренов, который избил мальчика, ранее уже был осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Его приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима.

Фото: страница следственного управления СКР по Омской области в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Омска: В Омске задержали грабителя, который нападал на пенсионерок

В Омске задержали грабителя, который нападал на пенсионерок

17 Января 2021 г.
Им оказался 51-летний местный житель
Новости Омска: Вынесен обвинительный приговор экс-руководителю омских судебных приставов

Вынесен обвинительный приговор экс-руководителю омских судебных приставов

29 Декабря 2020 г.
Владимир Витрук вину так и не признал
Новости Омска: Омский беспилотник пропал после приземления

Омский беспилотник пропал после приземления

10 Декабря 2020 г.
Компания и полиция ищут аппарат стоимостью 2 млн рублей
Новости Омска: Молодые фанаты омского «Иртыша» оказались экстремистами

Молодые фанаты омского «Иртыша» оказались экстремистами

3 Декабря 2020 г.
Суд запретил деятельность организации
Новости Омска: Бывший глава омского департамента приговорен к трем годам колонии

Бывший глава омского департамента приговорен к трем годам колонии

2 Ноября 2020 г.
Завершился процесс по делу Сергея Хорошилова
Новости Омска: Сотрудников Росгвардии в Омске задержали после получения взятки

Сотрудников Росгвардии в Омске задержали после получения взятки

30 Октября 2020 г.
Уголовное дело связано с незаконным распространением наркотиков
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: СКР разберется с долгами по зарплате в волейбольной «Омичке»

СКР разберется с долгами по зарплате в волейбольной «Омичке»

21 Января 2021 г.
В следственном управлении ведомства по Омской области пройдет проверка
Новости Омска: Омский «Авангард» не упустил победу в матче КХЛ против «Трактора»

Омский «Авангард» не упустил победу в матче КХЛ против «Трактора»

20 Января 2021 г.
«Сибирь» проиграла «Витязю»
Новости Омска: Пресс-конференция «Ситуация на дорогах» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Ситуация на дорогах» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20 Января 2021 г.
Будут подведены итоги работы управления ГИБДД по Омской области в 2020 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru