Вынесен приговор матери погибшего после избиения ребенка

В Омской области вынесен приговор матери, чей ребенок скончался после того, как его избил сожитель женщины. 24-летняя жительница села Пресновка Оконешниковского района получила 550 часов обязательных работ.

Уголовное дело расследовалось по ст. 125 (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). События, которые легли в его основу, произошли в июле 2020 года.

«Подсудимая, зная о том, что ее пьяный сожитель нанес мальчику несколько ударов кулаком и ногой в живот за то, что ребенок не слушался, причинив тяжелую травму живота с разрывом внутренних органов, не оказала помощи трехлетнему сыну и не вызвала скорую помощь, а просто уложила ребенка спать, не обращая внимание на его жалобы. Ночью мальчик скончался», - рассказали в следственном управлении СКР по Омской области.

Кроме того, суд ограничил женщину в родительских правах. Троих ее детей, самому старшему из которых пять лет, отправили в детский дом.

По данным ведомства, Сергей Лавренов, который избил мальчика, ранее уже был осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Его приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима.

Фото: страница следственного управления СКР по Омской области в соцсети «ВКонтакте»