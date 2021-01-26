В Омске осудили похитителей людей

В Омске вынесен приговор четырем местным жителям, которые обвинялись в похищении людей. Уголовное дело рассмотрел Центральный районный суд.

Оно расследовалось сразу по нескольким статьям УК РФ: ч. 3 ст. 162 (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия); п. «а», «в», «г», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 (похищение двух лиц с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия); п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство под угрозой применения насилия в целях получения имущества в особо крупном размере). События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в январе 2019 года.

«По данным следствия и суда, … на автозаправочной станции в г. Омске обвиняемые … заблокировали автомобиль троих потерпевших, завладели их автомобилем и личными вещами на общую сумму более 300 тыс. руб., причинив одному из потерпевших легкий вред здоровью, после чего насильно поместили двух потерпевших в свои автомобили и похитили их, удерживая на протяжении около 12 часов в гаражном боксе по ул. Завертяева...», - рассказали в следственном управлении СКР по Омской области.

По данным ведомства, похитители заставили потерпевших написать долговые расписки на сумму около 4,5 млн руб. и отпустили их на свободу. Отмечается также, что вину фигуранты дела признали лишь частично. В результате они получили от пяти с половиной до семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого и особого режима.

Фото: сайт следственного управления СКР по Омской области