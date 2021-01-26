26 января
Омск
погода -25 °C
74.86
 
€ 91.15
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В Омске осудили похитителей людей

Главная Происшествия
Омск
09:13 26 Января 2021
похищение, скр, приговор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Омске вынесен приговор четырем местным жителям, которые обвинялись в похищении людей. Уголовное дело рассмотрел Центральный районный суд.

Оно расследовалось сразу по нескольким статьям УК РФ: ч. 3 ст. 162 (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия); п. «а», «в», «г», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 (похищение двух лиц с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия); п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство под угрозой применения насилия в целях получения имущества в особо крупном размере). События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в январе 2019 года.

«По данным следствия и суда, … на автозаправочной станции в г. Омске обвиняемые … заблокировали автомобиль троих потерпевших, завладели их автомобилем и личными вещами на общую сумму более 300 тыс. руб., причинив одному из потерпевших легкий вред здоровью, после чего насильно поместили двух потерпевших в свои автомобили и похитили их, удерживая на протяжении около 12 часов в гаражном боксе по ул. Завертяева...», - рассказали в следственном управлении СКР по Омской области.

По данным ведомства, похитители заставили потерпевших написать долговые расписки на сумму около 4,5 млн руб. и отпустили их на свободу. Отмечается также, что вину фигуранты дела признали лишь частично. В результате они получили от пяти с половиной до семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого и особого режима.

Фото: сайт следственного управления СКР по Омской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Омска: Вынесен приговор матери погибшего после избиения ребенка

Вынесен приговор матери погибшего после избиения ребенка

25 Января 2021 г.
Других ее детей отправили в детдом
Новости Омска: В Омске задержали грабителя, который нападал на пенсионерок

В Омске задержали грабителя, который нападал на пенсионерок

17 Января 2021 г.
Им оказался 51-летний местный житель
Новости Омска: Вынесен обвинительный приговор экс-руководителю омских судебных приставов

Вынесен обвинительный приговор экс-руководителю омских судебных приставов

29 Декабря 2020 г.
Владимир Витрук вину так и не признал
Новости Омска: Омский беспилотник пропал после приземления

Омский беспилотник пропал после приземления

10 Декабря 2020 г.
Компания и полиция ищут аппарат стоимостью 2 млн рублей
Новости Омска: Молодые фанаты омского «Иртыша» оказались экстремистами

Молодые фанаты омского «Иртыша» оказались экстремистами

3 Декабря 2020 г.
Суд запретил деятельность организации
Новости Омска: Бывший глава омского департамента приговорен к трем годам колонии

Бывший глава омского департамента приговорен к трем годам колонии

2 Ноября 2020 г.
Завершился процесс по делу Сергея Хорошилова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омский «Авангард» привез победу из Хельсинки

Омский «Авангард» привез победу из Хельсинки

26 Января 2021 г.
Илья Каблуков забил впервые с ноября 2018 года
Новости Омска: СКР разберется с долгами по зарплате в волейбольной «Омичке»

СКР разберется с долгами по зарплате в волейбольной «Омичке»

21 Января 2021 г.
В следственном управлении ведомства по Омской области пройдет проверка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru