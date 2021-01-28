В Омске убили молодого футболиста

В Омске убит бывший игрок местного футбольного клуба «Иртыш» Егор Дробыш. Он погиб в результате разбойного нападения.

По данным следственного управления СКР по Омской области, нападение произошло в ночь на 27 января. На ул. Магистральной неизвестный напал на Егора Дробыша и его товарища и нанес им несколько ударов ножом. Футболист скончался на месте, за жизнь его товарища борются врачи.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105; ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство). Фамилия погибшего в сообщении ведомства не указывается, но на сайте «Иртыша» опубликованы соболезнования клуба родным и близким Егора Дробыша, который назван экс-игроком молодежного и основного составов «Иртыша».

«Егор был одним из лидеров нашей молодежной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году», - говорится в тексте.

Фото: сайт футбольного клуба «Иртыш»