Экс-министра здравоохранения Омской области ищут за границей

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в федеральный розыск. Она является фигурантом уголовного дела, которое расследуется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Как пояснили в следственном управлении СКР по Омской области, розыск объявлен в связи с тем, что Ирина Солдатова скрывается за границей и уклоняется от явки по вызовам следователя. Как уточнил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, экс-министр находится в Дубае, где у нее в собственности квартира площадью 160 кв. м.

Фигурантом уголовного дела также является директор казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктор Бабиков.

«По версии следствия, Солдатова, Бабиков и иные лица, действуя совместно, явно превышая свои должностные полномочия, организовали подготовку документов и заключение государственных контрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В результате этих противоправных действий региональному министерству здравоохранения причинен значительный материальный ущерб в сумме более 105 млн руб.», - сообщили в следственном управлении.

Как писали Sibnovosti.ru, Ирина Солдатова была отправлена в отставку в начале ноября прошлого года. Это произошло после того, как в Омске из-за отсутствия мест в больницах два автомобиля скорой помощи привезли пациентов с признаками COVID-19 к зданию министерства здравоохранения. На посту министра Ирина Солдатова проработала около полугода.

Фото: сайт следственного управления СКР по Омской области