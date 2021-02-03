Мэр города в Омской области получил два года колонии

В Исилькульском городском суде Омской области завершился процесс по уголовному делу главы Исилькуля Владимира Гилля. Он был признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий).

О приговоре сообщили в прокуратуре Омской области. По данным надзорного ведомства, в 2018 году администрация муниципалитета заключила с ООО «БлокСтройПроект» контракт на реконструкцию городских сетей водоснабжения. Его сумма составила 31,5 млн руб.

«В последующем фигурант дела, достоверно зная о неготовности объекта реконструкции, … подписал акты о приемке якобы выполненных работ и другие документы, на основании которых исполнителю контракта были перечислены бюджетные денежные средства, хотя фактически работы в полном объеме не были выполнены», - рассказали о дальнейшем развитии событий в прокуратуре.

По данным следствия, бюджету был нанесен ущерб в размере 24,7 млн руб. Владимир Гилль получил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденного всей суммы причиненного ущерба.

Владимир Гилль возглавлял Исилькуль с 2016 года.