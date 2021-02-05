5 февраля
Омск
погода -13 °C
75.73
 
€ 90.92
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В Омске тушат пожар на продуктовом складе

Главная Происшествия
Омск
08:09 5 Февраля 2021
пожар, склад, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Сибири очередной крупный пожар. На этот раз загорелся продуктовый склад в Омске.

Пожар произошел в ночь на 5 февраля. Склад расположен на улице ул. 2-й Казахстанской. По данным главного управления МЧС по Омской области, площадь пожара составила 4 тыс. кв. м. Ему присвоили повышенный уровень сложности.

«Самостоятельно из склада до прибытия пожарной охраны эвакуировались восемь человек. В 6 часов 29 минут благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев удалось локализовать пожар на площади 1,2 тыс. кв. м», - сообщили спасатели.

Всего на тушении пожара задействовано 19 единиц техники и 83 человека личного состава.

Как писали Sibnovosti.ru, сегодня в Красноярском крае день траура по погибшим в пожаре 3 февраля. Он унес жизни работника складского помещения компании «Автотрейд» и трех спасателей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Омской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Омска: Мэр города в Омской области получил два года колонии

Мэр города в Омской области получил два года колонии

3 Февраля 2021 г.
Владимир Гилль признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями
Новости Омска: Экс-министра здравоохранения Омской области ищут за границей

Экс-министра здравоохранения Омской области ищут за границей

1 Февраля 2021 г.
Ирина Солдатова является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий
Новости Омска: В Омске убили молодого футболиста

В Омске убили молодого футболиста

28 Января 2021 г.
За жизнь его товарища борются врачи
Новости Омска: В Омске осудили похитителей людей

В Омске осудили похитителей людей

26 Января 2021 г.
Четыре человека получили от пяти с половиной до семи лет колонии
Новости Омска: Вынесен приговор матери погибшего после избиения ребенка

Вынесен приговор матери погибшего после избиения ребенка

25 Января 2021 г.
Других ее детей отправили в детдом
Новости Омска: В Омске задержали грабителя, который нападал на пенсионерок

В Омске задержали грабителя, который нападал на пенсионерок

17 Января 2021 г.
Им оказался 51-летний местный житель
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омский «Авангард» взял реванш у ярославского «Локомотива»

Омский «Авангард» взял реванш у ярославского «Локомотива»

1 Февраля 2021 г.
Сибиряки выиграли дома 4:2
Новости Омска: Омские футболисты одержали третью победу на сборах в Турции

Омские футболисты одержали третью победу на сборах в Турции

4 Февраля 2021 г.
«Иртыш» обыграл румынский клуб
Новости Омска: Дмитрий Маевский: В ОмГТУ будут созданы центры по поддержке инновационных разработок

Дмитрий Маевский: В ОмГТУ будут созданы центры по поддержке инновационных разработок

1 Февраля 2021 г.
Омский государственный технический университет подписал соглашение с Деловым советом Россия-АСЕАН
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru