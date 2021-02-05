В Омске тушат пожар на продуктовом складе

В Сибири очередной крупный пожар. На этот раз загорелся продуктовый склад в Омске.

Пожар произошел в ночь на 5 февраля. Склад расположен на улице ул. 2-й Казахстанской. По данным главного управления МЧС по Омской области, площадь пожара составила 4 тыс. кв. м. Ему присвоили повышенный уровень сложности.

«Самостоятельно из склада до прибытия пожарной охраны эвакуировались восемь человек. В 6 часов 29 минут благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев удалось локализовать пожар на площади 1,2 тыс. кв. м», - сообщили спасатели.

Всего на тушении пожара задействовано 19 единиц техники и 83 человека личного состава.

Как писали Sibnovosti.ru, сегодня в Красноярском крае день траура по погибшим в пожаре 3 февраля. Он унес жизни работника складского помещения компании «Автотрейд» и трех спасателей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Омской области