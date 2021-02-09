Пресс-конференция «Профилактика уличной преступности» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция на тему профилактики уличной преступности.
Спикеры:
Щетинин Михаил Михайлович, заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Омской области;
Бегляров Роман Владимирович, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Омской области;
Цвига Андрей Павлович, заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области;
Чистяков Юрий Юрьевич, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безопасности Омской области.