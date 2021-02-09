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Пресс-конференция «Профилактика уличной преступности» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Происшествия
Омск
12:03 9 Февраля 2021
преступник, мкр, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция на тему профилактики уличной преступности.

Спикеры:

Щетинин Михаил Михайлович, заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Омской области;

Бегляров Роман Владимирович, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Омской области;

Цвига Андрей Павлович, заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области;

Чистяков Юрий Юрьевич, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безопасности Омской области.

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