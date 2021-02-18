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Омские студенты стали фигурантами уголовного дела об экстремизме

Главная Происшествия
Омск
13:36 18 Февраля 2021
студенты, экстремизм, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Трое омских студентов подозреваются в избиении нескольких человек осенью прошлого года. Следствие считает их праворадикальными националистами.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с применением насилия). Всем троим студентам – по 17 лет.

«По версии следствия, в октябре 2020 г. в Омске на ул. К. Маркса подозреваемые, придерживающиеся идеологии национализма, избили 30-летнего мужчину неславянской внешности, после чего в этот же день в подземном переходе на ул. Лермонтова избили двух подростков, а также причинили телесные повреждения мужчине неславянской внешности», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Омской области.

Как уточнил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, националисты напали на двух представителей движения «Анархисты-антифашисты». При этом они публично призывали применять насилие к таким лицам.

Фото: pixabay.com

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