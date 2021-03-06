Тепловоз снес бетонный забор в Омске

Один человек погиб в результате аварии с участием тепловоза в Омске. ЧП произошло на территории завода «Омскшина».

По данным областной прокуратуры, тепловоз, двигаясь транзитом по железнодорожным путям через территорию предприятия, задел ворота, прикрепленные к бетонному забору на ул. Будеркина. В результате часть забора обрушилась на прохожих.

«По состоянию женщин, пострадавших в аварии тепловоза. Пострадавших трое. Одна погибла на месте. Двое других в состоянии средней тяжести находятся в БСМП №1», - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

Прокуратура проводит проверку обстоятельств происшедшего.

Фото: сайт прокуратуры Оренбургской области