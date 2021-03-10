Бесплатно подвозивший односельчан омич признан виновным в убийстве

Азовский районный суд Омской области вынес приговор местному жителю, который обвинялся в убийстве таксиста. Он получил 12 лет исправительной колонии строгого режима.

Убийство произошло в июле 2019 года. Уголовное дел расследовалось по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч. 1 ст. 222 (незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 105 (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

«… Он (фигурант уголовного дела – Sibnovosti.ru) поехал с водителем такси в сторону трассы с. Азово – Шербакуль, взяв с собой упакованный в пакеты обрез, предварительно зарядив его патроном. Выехав на трассу, мужчина достал из пакетов обрез ружья и нанес им водителю не менее шести ударов по голове, от которых последний потерял сознание. После этого нападавший направил обрез ружья в область головы потерпевшего и произвел выстрел…», - говорится в сообщении прокуратуры Омской области.

По данным надзорного ведомства, убийство произошло из-за ревности. Подсудимый свою вину не признал. Согласно приговору, он также должен выплатить штраф в размере 110 тыс. руб., а по гражданскому иску - 1,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

По данным ТАСС, фигурант уголовного дела - житель деревни Трубецкое Вадим Остапов. За пределами деревни он стал известен в 2017 году, когда принял участие в программе на телеканале НТВ. Его пригласили в программу за то, что он бесплатно возил в Омск односельчан.

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